İtalyan basını duyurdu: Juventus'tan Kenan Yıldız kararı!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki başarılı performansının ardından, Serie A'da 2025-26 sezonuna fırtına gibi bir başlangıç yapan Kenan Yıldız, son olarak takımı Juventus'un Borussia Dortmund ile 4-4 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi maçına damgasını vurdu.

Karşılaşmada 1 gol, 1 asistle oynayan Türk futbolcu, teknik direktör Igor Tudor'un vazgeçilmezleri arasına girerken, İtalyan basını da Kenan'ın performansına methiyeler düzmeye devam ediyor.

Juventus'a liderlik eden Kenan Yıldız, takımda satılamayacak birkaç oyuncudan biri olarak gösterilse de futbolcu için tekliflerin ardı arkası kesilmiyor.

Calcio Mercato'nun YouTube kanalında canlı yayında konuşan İtalyan yorumcu Eleonora Trotta, Kenan'ın bir süredir menajeri aracılığıyla yönetimden maaş artışı talebinde bulunduğunu belirterek "Juventus, Yıldız için önemli bir ayarlamayla yeni bir sözleşmeye hazırlıyor" iddiasında bulundu.

Türk oyuncunun geçen yaz gördüğü ilgiyi hak ettiğini ve Juventus için artık sembolik bir futbolcu haline geldiğini dile getiren Trotta, en az üç büyük takımın Kenan Yıldız'ın fiyatını öğrenmek amacıyla İtalyan kulübünün kapısını çaldığını söyledi.

Eleonora Trotta, siyah beyazlıların Kenan için gelen 70-80 milyon Euro'nun altındaki teklifleri dikkate almadığını belirtti ve "Juventus, Yıldız'ı en kısa sürede yeni bir sözleşmeyle güvence altına almak için elinden gelen her şeyi yapacak" ifadelerini kullandı.