İtalyan basını duyurdu: Zeki Çelik'e dev talip!

İtalya'nın Roma takımıyla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Zeki Çelik, futbol kariyerinde yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

2018 yılında 1. Lig takımı İstanbulspor'dan Fransız temsilcisi Lille'e transfer olan Türk futbolcu, burada yaşadığı Ligue 1 şampiyonluğunun ardından 2022 yılında rotasını Serie A'ya kırmış ve Roma'ya imza atmıştı.

İtalyan devinde 4. sezonunu geçiren Zeki, sözleşmesini yenilemezse sezon bitiminde serbest oyuncu statüsüne kavuşacak ve bonservissiz olarak transfer yapabilecek.

İTALYAN DEVİ TALİP OLDU

Tuttosport'un haberine göre; bu durumu göz önüne alan Inter için Zeki Çelik uygun maliyetli bir transfer seçeneği olarak ön plana çıkıyor.

Haberde, Roma'nın 28 yaşındaki sağ bek ile sözleşme yenileme konusunda henüz görüşmelere başlamadığı ve futbolcunun yaz transfer döneminde ayrılık olasılığının yüksek olduğu vurgulandı.

Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Inter'in, Zeki Çelik için heyecan verici bir seçenek olabileceği belirtildi.

Bu sezon 30 maçta forma giyen Türk futbolcu, 2 bin 396 dakika sahada kaldı ve 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.