Galatasaray-Juventus maçının bilet fiyatları belli oldu!

12.02.2026 17:50:00
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off turunda kendi sahasında oynayacağı Juventus maçının öncelikli biletlerini satışa çıkardı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda 17 Şubat Salı günü İtalyan ekibi Juventus'u konuk edeceği maçın öncelikli bilet satışı başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre karşılaşmanın biletleri, GSPlus Premium Üyeleri ile GS Para Kredi ve Banka Kartı sahiplerine öncelikli olarak satışa sunuldu.

BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Biletler, yarın saat 14.00'te Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahiplerine Passo Mobil uygulaması ve passo.com.tr adresinden satışa çıkacak.

Mücadelenin bilet fiyatları şöyle:

Premium: 42 bin 500 lira

Delux: 40 bin lira

Lux: 38 bin lira

Classic: 35 bin lira

1. Kategori: 26 bin lira

2. Kategori: 24 bin lira

3. Kategori: 22 bin lira

4. Kategori: 20 bin lira

5. Kategori: 18 bin lira

6. Kategori: 16 bin lira

7. Kategori: 15 bin lira

8. Kategori: 10 bin lira

9. Kategori: 8 bin lira

10. Kategori: 2 bin 250 lira

11. Kategori: 2 bin lira

