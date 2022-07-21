İtalyan devi Napoli, Altay Bayındır'ı istedi!

21 Temmuz 2022 Perşembe, 17:07

Fenerbahçe'nin milli file bekçisi Altay Bayındır'ın, Napoli'nin radarına girdiği belirtildi.

İtalyan basınında yer alan haberde; Napoli'nin Kim Kim Jae için görüşmelerde başarılı kalecinin de durumunu sorduğu ancak ret cevabı aldığı aktarıldı.

Fenerbahçe'nin satışına sıcak bakmadığı 24 yaşındaki kaleci ile ayrıca İngiltere'den de ilgilenen kulüpler olduğu kaydedildi.

Sarı-lacivertlilerin, Altay'ın sözleşmesini uzatmaya hazırlandığı ifade edildi. Genç kalecinin, 2023'te bitecek kontratını 2027'ye kadar uzatacağı ve yeni sözleşmesinden yıllık 2 milyon euro kazanacağı vurgulandı.