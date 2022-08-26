İtalyan devi Sampdoria Serdar Saatçi'yi istiyor!

26 Ağustos 2022 Cuma, 18:45

Beşiktaş'ta teknik heyet ile yaşadığı sıkıntı sebebiyle kadro dışı kalan Serdar Saatçı'ya talip çıktı.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Sampdoria, Beşiktaş'ın genç savunma oyuncusu Serdar Saatçı'yı transfer etmek için girişimlerde bulunuyor.

Beşiktaş'taki geleceği tartışılan genç oyuncu ile Bologna, Empoli, Rennes ve Sporting'in yanı sıra Fenerbahçe'nin de ilgilendiği yazıldı.

Sampdoria transfere kaynak yaratmak amacıyla yakın zamanda savunma oyuncusu Fabio Depaoli'yi Verona'ya göndermeye hazırlandığı ifade edildi.

İtalyan ekibinin Serdar saatçı için daha önce de girişimlerde bulunduğu ancak bir sonuç alamadığı kaydedildi.