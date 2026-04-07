İtalyan devi, Wilfried Singo için harekete geçti!

İtalyan devi, Wilfried Singo için harekete geçti!

7.04.2026 12:08:00
İtalyan devi, Wilfried Singo için harekete geçti!

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Monaco'dan transfer ettiği Wilfried Singo'ya İtalyan ekibi Napoli'nin talip olduğu iddia edildi.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Monaco'dan kadrosuna kattığı Singo için talip çıktı.

beIN Sports'un İtalyan basını Il Mattino'dan aktardığı habere göre; Napoli, gelecek sezonun transfer planlamasına şimdiden başladı. Sportif direktör Giovanni Manna’nın listesinde Galatasaray forması giyen Wilfried Singo'nun da yer aldığı belirtildi.

FİZİK GÜCÜ VE ATLETİZMİYLE ÖNE ÇIKTI

Haberde, 2000 doğumlu Fildişi Sahilli oyuncunun sarı-kırmızılı ekipte ortaya koyduğu performansın büyük beğeni topladığı ve birçok kulübün ilgisini çektiği ifade edildi.

Özellikle fizik gücü ve atletizmiyle öne çıkan Singo'nun, Napoli'de Giovanni Di Lorenzo ile birlikte sağ kanatta görev alabilecek ideal isimlerden biri olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Galatasaray’da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Singo'nun yaz transfer döneminde adından sıkça söz ettirmesi bekleniyor. 

Sarı-kırmızılı ekipteki performansını sürdüren oyuncunun geleceği, sezon sonunda netlik kazanacak.

Singo, Galatasaray'da bu sezon 23 resmi maçta 2 gol ve 3 asistle oynadı.

Göztepe maçında forma giyemeyecekler... Galatasaray'da kritik karşılaşma öncesi 2 eksik!
Göztepe maçında forma giyemeyecekler... Galatasaray'da kritik karşılaşma öncesi 2 eksik! Trendyol Süper Lig'in 27. haftasının erteleme maçında Galatasaray, yarın Göztepe ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Galatasaray'da Victor Osimhen ve Abdülkerim Bardakcı maçta forma giyemeyecek.
Selçuk İnan'dan Galatasaray maçı açıklaması: 'Orada olmak için sabırsızlanıyorum'
Selçuk İnan'dan Galatasaray maçı açıklaması: 'Orada olmak için sabırsızlanıyorum' Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, 0-0 beraber kaldıkları Başakşehir maçının ardından görüşlerini aktardı.
Galatasaray, Fenerbahçe'yi devirdi: Kupa Voley'de finalin adı belli oldu!
Galatasaray, Fenerbahçe'yi devirdi: Kupa Voley'de finalin adı belli oldu! Galatasaray HDI Sigorta, Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final'in yarı finalinde karşılaştığı Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup ederek finale yükselen ekip oldu.