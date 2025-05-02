İtalyan devinden Maurizio Sarri bombası!

Milan, İtalyan teknik adam Maurizio Sarri ile görüşmelere başladı. Milan'ın Sergio Conceiçao'dan memnun olmadığı ve yeni sezonda deneyimli hocaya takımı emanet edeceği iddia edildi.

İtalyan devinden Maurizio Sarri bombası!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.05.2025 - 00:08

İtalyan devi Milan'da yeni teknik direktör girişimi başladı. 

İtalyan ekibi sezona Paulo Fonseca ile başlamış ancak beklenen sonuçların gelmemesinin ardından aralık ayında göreve Sergio Conceiçao getirilmişti.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Conceiçao yönetiminden de memnun olmayan Milan yeni sezonda deneyimli teknik direktör Maurizio Sarri'yi göreve getirmek istiyor. 

Sarri'nin, aralık ayında Fonseca ile yolların ayrılmasının ardından da Milan ile görüştüğü ancak uzun vadeli proje istemesi nedeniyle o dönemde Milan'ı reddettiği ifade edildi. 


Etiketler: #Maurizio Sarri #milan #İtalya Serie A
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