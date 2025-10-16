İtalyan devine büyük şok! UEFA'dan Juventus'a soruşturma!

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın da formasını giydiği Juventus, UEFA'nın radarına takıldı.

Avrupa futbolunun yönetim organı, İtalyan ekibinin son mali raporlarında usulsüzlük şüphesi bulunduğu gerekçesiyle kulüp hakkında resmi soruşturma başlattı.

UEFA'nın açıklamasına göre, soruşturma kapsamında Juventus'un gelir-gider dengesinde şeffaflık ilkesini ihlal edip etmediği araştırılacak.

Soruşturmanın sonucuna göre Torino temsilcisine para cezası verilmesi ya da düşük ihtimalle de olsa Avrupa kupalarından men cezasının gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Bu gelişmeyle birlikte Juventus'un yeniden UEFA'nın yakın takibine girdiği resmen duyuruldu. Nihai kararın 2026 baharında açıklanması bekleniyor.