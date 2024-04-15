İtalyan efsane Roberto Baggio'dan Kenan Yıldız'a övgü: 'İnanılmaz nitelikleri var'

İtalyan eski futbolcu Roberto Baggio, Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.04.2024 - 16:06
İtalyan efsane Roberto Baggio'dan Kenan Yıldız'a övgü: 'İnanılmaz nitelikleri var'
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İtalyan eski futbolcu Roberto Baggio, Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

Tuttosport'a konuşan Baggio, "Kenan Yıldız'ı çok beğeniyorum, inanılmaz nitelikleri var. Bununla birlikte, İtalya'da futbolun her zaman çok zor olduğuna ve hala da zor olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

DEL PIERO DA ÖVMÜŞTÜ

Önceki günlerde Kenan hakkında konuşan bir başka Juventus efsanesi Alessandro Del Piero, "En çok beğendiğim genç oyuncular arasında Kenan Yıldız var. Bu sene özel bir şey gösterdi. Ben olsam 10 numarayı ona verirdim" sözlerini sarf etmişti.


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