Alessandro Del Piero'dan Kenan Yıldız'a büyük övgü: '10 numarayı ona verirdim'

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus'un efsane ismi Alessandro Del Piero, milli oyuncu Kenan Yıldız hakkında konuştu. Del Piero, milli futbolcu hakkında, "En çok beğendiğim genç oyuncular arasında Kenan Yıldız var. Ben olsam 10 numarayı ona verirdim" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2024 - 09:28
Alessandro Del Piero'dan Kenan Yıldız'a büyük övgü: '10 numarayı ona verirdim'
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Juventus ve İtalya'nın efsane oyuncularından Alessandro Del Piero, milli futbolcu Kenan Yıldız için dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Kenan Yıldız'ın, Juventus'un 10 numarası olabileceğini söyleyen Del Piero, "En çok beğendiğim genç oyuncular arasında Kenan Yıldız var. Bu sene özel bir şey gösterdi. Ben olsam 10 numarayı ona verirdim" ifadelerini kullandı ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

Kenan Yıldız

"GELECEK VADEDEN BAŞKA OYUNCULAR DA VAR AMA..."

"Geçen sene inanılmaz işler yapan Miretti ve Fagioli'den de bahsetmeden geçemeyeceğim. Gelecek vadeden başka oyuncular da var ama onlara baskı yapmadan kendilerini göstermeleri için zaman tanıyalım."

Bu sezon Juventus formasıyla 24 resmi maça çıkan Kenan Yıldız bu karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı sağladı.


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