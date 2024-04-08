Kenan Yıldızlı Juventus evinde 3 puanı tek golle aldı

İtalya Serie A karşılaşmasında Juventus ağırladığı Fiorentina'yı 1-0 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.04.2024 - 07:42
Kenan Yıldızlı Juventus evinde 3 puanı tek golle aldı
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İtalya Serie A, 31. hafta karşılaşmasında Juventus konuk ettiği Fiorentina'yı 1-0 mağlup etti.

Juventus'a galibiyeti getiren golü 21. dakikada Federico Gatti kaydetti.

SONRADAN OYUNA DAHİL OLDU

Milli oyuncumuz Kenan Yıldız karşılaşmaya 59. dakikada dahil oldu.

Juventus bu galibiyetle puanını 62'ye çıkartırken, Fiorentina ise 43 puanda kaldı.

Juventus bir sonraki karşılaşmasında Torino deplasmanına giderken, Fiorentina ise evinde Genoa'yı ağırlayacak.


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