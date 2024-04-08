Kenan Yıldızlı Juventus evinde 3 puanı tek golle aldı
İtalya Serie A karşılaşmasında Juventus ağırladığı Fiorentina'yı 1-0 yendi.
İtalya Serie A, 31. hafta karşılaşmasında Juventus konuk ettiği Fiorentina'yı 1-0 mağlup etti.
Juventus'a galibiyeti getiren golü 21. dakikada Federico Gatti kaydetti.
SONRADAN OYUNA DAHİL OLDU
Milli oyuncumuz Kenan Yıldız karşılaşmaya 59. dakikada dahil oldu.
Juventus bu galibiyetle puanını 62'ye çıkartırken, Fiorentina ise 43 puanda kaldı.
Juventus bir sonraki karşılaşmasında Torino deplasmanına giderken, Fiorentina ise evinde Genoa'yı ağırlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den o il için 'seçim iptali' başvurusu!
- YSK ablukaya alınıyor!
- Başsavcı cemaat liderinin ardında!
- MHP'li üyeden mazbata töreninde saldırı!
- Oğlu CHP'den belediye başkanı oldu!
- Galatasaraylı taraftarlardan flaş Ali Koç tezahüratı
- Yeğin'den yanıt: Jakuzi çok değersiz kalacak
- Fenerbahçe sahadan çekildi!
- 'Dik durmaya devam edeceğiz'
- İsrail'e getirilen kırmızı ineklerin sırrı