İtalyan golcü Andrea Belotti'nin transferinde Jose Mourinho engeli!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan İtalyan golcü Andrea Belotti'de flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basını Belotti'nin Jose Mourinho'yu gerekçe göstererek sarı-kırmızılıların teklifini geri çevirdiğini yazdı.
Galatasaray, transferi için son bir teklif yaptığı Andrea Belotti'den bir kez daha olumlu cevap alamadı.
İtalya'dan Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Galatasaray, Belotti'ye 4.5 milyon Euro, bonuslar ve imza parası içeren bir teklif yaptı. İtalyan golcü, Jose Mourinho'ya söz verdiğini ve bir müddet daha Roma'yı bekleyeceğini belirterek Galatasaray'ın teklifini geri çevirdi.
Galatasaray'ın yaptığı teklifin, Roma'dan daha yüksek olmasına karşın İtalyan yıldızın ülkesinde kalma isteğinin ağır bastığı da vurgulandı.
7 YILLIK TORINO MACERASI SONA ERDİ
2015 yılından bu yana İtalya'da Torino forması giyen 28 yaşındaki golcü sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmıştı. Belotti, geçen sezon 23 maçta, 8 gol ve 1 asistlik performansa imza atmıştı.
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