Efsane güreşçi Rey Mysterio Galatasaray taraftarı olduğunu açıkladı
Dünyaca ünlü Amerikan Güreşçisi Rey Mysterio Galatasaray taraftarı olduğunu açıkladı.
Dünyaca ünlü Amerikan Güreşçisi (Pankreas) Rey Mysterio yaptığı bir yayında yaptığı açıklamalarla Galatasaraylı taraftarları mutlu etti.
Mysterio yaptığı yayında, "Bu hayatta çok önemli iki şey var; biri Rey Mysterio fanatiği olmak, diğeri ise şampiyon Galatasaraylı olmak" dedi.
REY MYSTERIO JUNIOR KİMDİR?
Gerçek adı Oscar Gutierrez olan Rey Mysterio, 11 Aralık 1974'te Kaliforniya'da doğdu. Meksika asıllı Amerikalı profesyonel güreşçi, şu anda WWE ile sözleşmeli ve Raw markası altında profesyonel olarak güreşmektedir. Yaygın olarak tüm zamanların en etkili güreşçilerinden biri olarak kabul edilen Mysterio, yarı siklet güreşini popülerleştirmesiyle tanınır ve dünyanın en tanınan Meksika usulü profesyonel güreşçilerinden biridir.
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