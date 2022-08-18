Petrol Ofisi, Fenerbahçe ve Galatasaray’a sponsor oluyor
Petrol Ofisi, Türk futbolunun iki önemli kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray kadın futbol takımlarının isim ve forma göğüs sponsoru oluyor.
Petrol Ofisi, Fenerbahçe ve Galatasaray kadın futbol takımlarının isim ve forma göğüs sponsoru oluyor.
Fenerbahçe ve Galatasaray kadın futbol takımlarına yönelik sponsorluk sözleşmeleri, her iki kulüple önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenlerle imzalanacak.
“TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE ATILAN ADIMLAR”
1 Eylül itibarıyla Petrol Ofisi’nde CEO’luk görevini üstlenecek olan Mehmet Abbasoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu topraklarda, milli olanaklarla doğmak, Türkiye’nin en köklü, en büyük şirketlerinden biri olmak ve sektörlerinin geleneksel lideri olmak, bir şirkete birçok alanda farklı sorumluluklar yükler. Bu bir sorumluluk duygusundan da öte, kurulduğumuz ilk günden bu yana Petrol Ofisi olarak taşıdığımız temel bir felsefedir. Bu doğrultuda, Türkiye’nin gelişimini destekleyen her projede, yenilikçi ve öncü olma misyonumuzla hareket ediyoruz. Spora desteklerimizi de anlık başarılardan uzak, Türkiye’nin geleceğine doğru atılan adımlar olarak görüyoruz. Türk futbolunun lokomotifi olan iki güzide kulüp, ebedi dost Fenerbahçe ve Galatasaray ile bir arada olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.
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