İtalyan hoca, F.Bahçe’de yükseliş dönemini başlattı: Tedesco farkı

Fenerbahçe, teknik direktörlüğe Tedesco’nun geldiği eylül ayından bu yana performansıyla fark yarattı, bu durum istatistiklere de yansıdı. İtalyan hocanın SarıLacivertlilerin başına geçtiği günden beri Fenerbahçe; Süper Lig en fazla puan toplayan (29), en çok gol atan (30), en fazla şut (246) ve en çok isabetli şut (98) şut çeken, gol beklentisi en yüksek (27.6) takımı olmayı başardı.

10 galibiyet, 6 beraberlikle Sarı-Lacivertliler Süper Lig’de bu sezon tek namağlup takım konumunda bulunurken 2005- 06’dan bu yana ilk kez bir sezonun ilk 16 maçını yenilgisiz geçti. Fenerbahçe bu sezon ligde 3.1’le kazandığı karşılaşmalarda en yüksek gol ortamalasını yakalayan takım oldu.

1907 TRAVEL PROJESİ

Fenerbahçe Kulübü ile 1907 Fenerbahçe Derneği arasında hayata geçirilen 1907 Travel Projesi için imza töreni düzenlendi.1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya, “Dernek olarak kulübe kalıcı gelirler sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.