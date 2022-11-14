İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri'den Dünya Kupası boykotu

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Lazio'nun teknik direktörü Maurizio Sarri, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası maçlarını izlemeyeceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
14 Kasım 2022 Pazartesi, 21:01
İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri'den Dünya Kupası boykotu
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Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Juventus maçının ardından yaptığı açıklamada Dünya Kupası'nı izlemeyeceğini söyledi.

3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İtalyan teknik direktör, Dünya Kupası için verilen aradan memnun olup olmadığı yönünde gelen soruya, "Bu herkes için iyi bir durum. Çok fazla oyuncumuz sakat. Hepimiz gerginiz ve zihinsel enerjimiz yetersiz. Ama bunların nedeni, bu sezonki maç takviminin çılgınlığı" dedi.

Katar'daki Dünya Kupası'nda hangi ülkeyi destekleyeceği sorulan Sarri, "Dünya Kupası'nı maç yoğunluğuna olan öfkem nedeniyle izlemeyeceğim" diye yanıtladı.


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