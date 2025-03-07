İtalyanlar bozguna uğradı! Anadolu Efes evinde farklı galip!
Anadolu Efes, THY Euroleague'nin 28. haftasında konuk ettiği İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna'yı 89-68 mağlup etti.
Anadolu Efes, THY Euroleague'nin 28. haftasında İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna'yı konuk etti.
Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabakayı Anadolu Efes 89-68 kazandı.
Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, organizasyonda 14. galibiyetini aldı. Virtus Segafredo Bologna ise 21. yenilgisini yaşadı.
Karşılaşmanın ilk çeyreğinde iki takım da skor üretmekte zorlanmadı. Anadolu Efes'te Bryant, Virtus Segafredo Bologna'da Morgan'ın etkili olduğu ilk periyot 24-24 eşitlikle tamamlandı.
İkinci periyoda iyi başlayan ve kaydettiği 11 sayıya karşılık potasında sadece 2 sayıya izin veren Virtus Segafredo Bologna, 14. dakikada farkı 9'a çıkardı: 26-35. Kalan bölümde toparlanan Anadolu Efes, bitime 1 saniye kala Bryant'ın kaydettiği dış atışla farkı 3'e indirdi ve Virtus Segafredo Bologna, soyunma odasına 42-39 üstün gitti.
Anadolu Efes, ikinci yarının başında dış atışlardan üst üste bulduğu basketlerle oyunun kontrolünü eline geçirdi. Bu bölümden sonra 10-0'lık seri yakalayan lacivert-beyazlılar, 28. dakikada farkı 9'a çıkardı: 57-48. Anadolu Efes, son dakikalarda 11 sayı fark yakaladığı üçüncü periyodu 61-52 önde bitirdi.
Dördüncü ve son çeyrekte oyundan iyice düşen Virtus Segafredo Bologna karşısında farkı 21 sayıya çıkaran Anadolu Efes, karşılaşmadan 89-68 galibiyetle ayrıldı.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Jordi Aliaga (İspanya), Hugues Thepenier (Fransa)
Anadolu Efes: Thompson 8, Larkin 12, Bryant 21, Ercan Osmani 3, Poirier 18, Smits 11, Oturu 8, Dozier 6, Nwora 2, Beaubois, Erkan Yılmaz
Virtus Segafredo Bologna: Hackett 4, Cordinier 8, Holiday 4, Shengelia 17, Zizic 5, Morgan 11, Diouf 4, Pajola 9, Grazulis, Polonara 2, Akele 4
1. Periyot: 24-24
Devre: 39-42
3. Periyot: 61-52
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