İtalyanlar duyurdu: Berke Özer'e dev talip!

Lille forması giyen Berke Özer için Avrupa'dan önemli transfer haberleri gelmeye devam ediyor.

Berke Özer için Manchester City haberlerinin ardından bu kez İtalya'dan Milan iddiası gündeme geldi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Milan, Lille forması giyen Berke Özer'i takip ediyor.

MAIGNAN'A ALTERNATİF ARIYOR

Milan'da Fransız kaleci Mike Maignan ile ilgili belirsizlik devam ediyor. Maignan'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve Milan henüz Fransız kaleciyle yeni sözleşme için anlaşma sağlayamadı.

İtalyan basınında yer alan haberde, Milan'ın, Maignan'ın durumunun ardından yeni kaleci için bir B planı yapması gerektiği belirtildi.

BERKE VE RISSER

Milan'ın, Liverpool forması giyen Alisson Becker gibi yüksek profilli bir kaleciyi gündemine alabileceği ancak Alisson'un İngiliz ekibiyle sözleşmesinin devam ettiği ve Brezilyalı eldivenin 8 milyon Euro'luk yüksek bir yıllık ücreti olduğu hatırlatıldı.

Milan'ın takip ettiği kalecilerin ise Lens'ten Robin Risser ve Lille'den Berke Özer olduğu yazıldı. Milan, şu anda kalesini koruyan Mike Maignan'nı da 2021 yılında Lille'den transfer etmişti.

Lille'e geride kalan yaz transfer döneminde Eyüpspor'dan transfer olan ve özellikle penaltı kurtarışlarıyla dikkat çeken Berke Özer, Fransız ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.