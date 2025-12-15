Cumhuriyet Gazetesi Logo
Nicolo Zaniolo'dan itiraf: 'Geri dönmek istiyorum'

15.12.2025 17:55:00
Galatasaray'ın Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo, 1-0 kazandıkları Napoli maçının ardından görüşlerini aktardı.

Udinese forması giyen Nicolo Zaniolo, ligde Napoli karşısında aldıkları 1-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti hak ettiklerini söyleyen İtalyan futbolcu, "Çok konuştuk ve Genoa'ya karşı yaşadıklarımızı düşündük. (1-2 mağlubiyet) Jurgen Ekkelenkamp için de mutluyum. Çok güzel bir gol attı" dedi.

MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI

İtalya Milli Takımı için gelen soruya cevap veren Zaniolo, kadroya geri dönmek istediğini söyledi.

26 yaşındaki futbolcu, "İtalya Milli Takımı'na geri dönmek istiyorum. Her zaman söylediğim gibi benim için bu bir hedef ve hayal. Milli takıma geri dönmek için her gün çalışıyorum ve böyle devam edersem yeniden davet almayı umuyorum. Ama şu anda tek odağım Udinese" dedi.

15 MAÇTA 5 GOL

Udinese forması altında bu sezon 15 maçta süre bulan İtalyan futbolcu, 5 kez ağları havalandırdı.

