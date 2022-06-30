İtalyanlar duyurdu! Roma, Zeki Çelik için anlaşmaya vardı...
İtalyan basınında çıkan iddiaya göre Roma'nın, milli futbolcumuz Zeki Çelik için Lille ile anlaşmaya vardığı aktarıldı.
Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik, Roma'ya transfer oluyor. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Roma, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için Lille ile anlaşmaya vardı.
Anlaşmaya göre İtalyan ekibi, Lille'ye Zeki Çelik için 7 milyon euro bonservis ödeyecek. Roma ayrıca, Zeki'nin sonraki satışından da yüzde 15 pay verecek.
2018'de İstanbulspor'dan Lille'ye transfer olan Zeki Çelik, 4 sezondur formasını giydiği Fransız ekibi ile 2021 yılında şampiyonluk sevinci yaşadı.
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