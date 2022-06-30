İtalyanlar duyurdu! Roma, Zeki Çelik için anlaşmaya vardı...

İtalyan basınında çıkan iddiaya göre Roma'nın, milli futbolcumuz Zeki Çelik için Lille ile anlaşmaya vardığı aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2022 Perşembe, 20:39
İtalyanlar duyurdu! Roma, Zeki Çelik için anlaşmaya vardı...
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Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik, Roma'ya transfer oluyor. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Roma, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için Lille ile anlaşmaya vardı.

Anlaşmaya göre İtalyan ekibi, Lille'ye Zeki Çelik için 7 milyon euro bonservis ödeyecek. Roma ayrıca, Zeki'nin sonraki satışından da yüzde 15 pay verecek.

2018'de İstanbulspor'dan Lille'ye transfer olan Zeki Çelik, 4 sezondur formasını giydiği Fransız ekibi ile 2021 yılında şampiyonluk sevinci yaşadı.


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