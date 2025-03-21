İtalya'ya Riccardo Calafiori'den kötü haber!

İtalyan yıldız Riccardo Calafiori, sakatlığı nedeniyle İtalya Milli Takımı aday kadrosundan çıkartıldı.

İtalya'ya Riccardo Calafiori'den kötü haber!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.03.2025 - 17:44

UEFA Uluslar Ligi çeyrek final ilk maçında sahasında Almanya ile karşılaşan İtalya'ya kötü bir haber geldi.

İtalya'nın Almanya ile oynadığı maçta sakatlanan Riccardo Calafiori, sakatlığının ardından milli takım aday kadrosundan çıkartıldı.

Calafiori, İtalya'nın Almanya ile oynayacağı rövanş maçında forma giyemeyecek.


Etiketler: #Riccardo Calafiori #italya #sakatlık
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