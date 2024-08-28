İzlanda'nın kadrosu açıklandı
Türkiye'nin UEFA Uluslar B Ligi'ndeki rakibi İzlanda, aday kadrosunu açıkladı.
A Milli Futbol Takımı'nın 2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzmir'de karşılaşacağı İzlanda'nın aday kadrosu açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör Age Hareide yönetimindeki İzlanda'nın aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Kaleci: Elias Rafn Olafsson (Midtjylland), Hakon Rafn Valdimarsson (Brentford), Patrik Sigurdur Gunnarsson (Kortrijk)
Defans: Alfons Sampsted (Birmingham), Valgeir Lunddal Fridriksson (Hacken), Gudlaugur Victor Palsson (Plymouth), Kolbeinn Birgir Finnsson (Utrecht), Sverrir Ingi Ingason (Panathinaikos), Hjörtur Hermannsson (Carrarese Calcio), Daniel Leo Gretarsson (Sonderjyske), Logi Tomasson (Stromsgodset)
Orta saha: Johann Berg Gudmundsson (Al-Orobah), Arnor Sigurdsson (Blackburn Rovers), Gylfi Sigurdsson (Valur), Arnor Ingvi Traustason (Norrköping), Jon Dagur Torsteinsson (Hertha Berlin), Hakon Arnar Haraldsson (Lille), Willum Tor Willumsson (Birmingham), Stefan Teitur Tordarson (Preston), Mikael Egill Ellertsson (Venezia), Mikael Neville Anderson (Aarhus), Isak Bergmann Johannesson (Fortuna Düsseldorf)
Forvet: Orri Steinn Oskarsson (Kopenhag), Andri Lucas Gudjohnsen (Gent)
Spor Haberleri
- Galatasaray'dan karaborsa bilet iddiaları için açıklama!
- İzlanda'nın kadrosu açıklandı
- Başakşehir, iki golle turu geçmesini bildi!
- Galatasaray Yönetimi'nde istifa!
- Salih Özcan'ın yeni adresi resmen açıklandı!
- TFF'den Ferhat Gündoğdu ile sözleşme!
- Cristiano Ronaldo: 1000 gol atmak istiyorum
- Nice, Youssoufa Moukoko'yu açıkladı!
- Tahkim Kurulu'ndan Göztepe kararı!
- Brighton'da Ferdi için açıklama! 'Artık bize emanet'
En Çok Okunan Haberler
-
- Kayıp Narin soruşturmasında 1 gözaltı!
- Gözaltına alınan kişi hakkında flaş gelişme!
- Narin'in annesinin açıklamaları sonrası yayın kesildi
- Yemek yedikleri o fotoğrafın hikâyesi ortaya çıktı
- Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanı yardımcılığı' iddiasına yanıt
- Okçuların hocasından yanıt var
- Dolgulu lüks yağma!
- Oy yoksa tren de yok!
- 'Erdoğan raporu' iddiasına SETA'dan yalanlama
- Hedef CHP'li Cumhurbaşkanı