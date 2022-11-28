İzmir Valiliği'nden Göztepe-Altay maçı açıklaması: İşaret fişeğini özel ambulans şoförleri stat tuvaletine bırakmış

28 Kasım 2022 Pazartesi, 07:15

Spor Toto 1. Lig’de Göztepe ve Altay’ın maçının çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmesinin ardından İzmir Valiliği tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Göztepe ile Altay arasında dün oynanan Spor Toto 1. Lig müsabakasıyla ilgili şu bilgiler verildi:

* Maçın 19. dakikasında misafir tribününün bulunduğu kısımdan, işaret fişeği diye tabir edilen yanıcı madde Göztepe taraftarlarına fırlatılmıştır. Fişek Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'a isabet etmiş ve yaralanmasına neden olmuş, Çakır hastaneye intikal ettirilerek tedavi altına alınmıştır.

İKİ AMBULANS ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Olayın ardından statta kamera tespit çalışmalarının gerçekleştirildiği ifade edilen açıklama şöyle devam etti:

* Kamera tespit çalışmalarından, misafir takım tribününde sis diye tabir edilen yanıcı maddelerin yakıldığı belirlenmiş ve sisin yoğun olduğu yerdeki taraftarlar tespit edilerek emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alınmıştır.

* Soruşturma neticesinde, sis ve işaret fişeğini, statta görevli özel ambulans şirketi şoförlerinin stat tuvaletine bıraktığı ve oradan taraftara dağıtım yapıldığı anlaşılmıştır.

* Kamera tespit çalışmalarında da ambulans şoförlerinin, 16.34'te iki sırt çantasıyla misafir tribününün bulunduğu tuvaletlere girdiği ve akabinde yoğun telefon görüşmeleri yaptıkları görülmüştür. Sırt çantalarını misafir tribünü tuvaletlerine sokan özel ambulans şirketi görevlisi A.G. ve H.K. isimli şahıslar gözaltına alınmıştır.

21 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Valilik açıklamasında ayrıca, tribünde ise suç unsuru malzemeleri kullanan D.D., E.Y ve K.E.'nin organize şekilde suçu gerçekleştirdiği anlaşılmış olup, olayla ilgili toplam 21 şahıs yakalanarak haklarında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.