İzmir'de nefes kesen maç! Fenerbahçe, Göztepe karşısında 90+5'te yıkıldı
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Jose Mourinho'nun yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda Stanimir Stoilov'un ekibi Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetirken, Fenerbahçe'nin gollerini 45+2'de penaltıdan Edin Dzeko ve 45+7'de yeni transfer Youssef En-Nesyri kaydetti.
Göztepe'nin gollerini ise 68. dakikada Koray Günter ve 90+5'te Romulo kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 4'e yükseltirken, Göztepe 2 puana ulaştı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olurken, Göztepe deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.
Karşılaşmadan dakikalar | Göztepe 2-2 Fenerbahçe
90+5' GOL | Ceza sahasında Juan topu indirdi. Romulo'nun çektiği vole şutu gol oldu.
90+2' SARI KART | Koray Günter sarı kart görüyor.87' SARI KART | Fenerbahçe'de Edin Dzeko da sarı kart görüyor
86' SARI KART | Göztepe'de Malcom Bokele Mputu sarı kart görüyor.
82' Göztepe tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazanıyor. Tijanic mükemmel bir serbest vuruş kullandı. Livakovic harika çıkardı.
70' SARI KART | Allan Saint-Maximin sarı kart görüyor.
68' GOL | Tijanic'in ceza sahasına gönderdiği top Fenerbahçe savunmasından kornere çıktı. Kullanılan kornerde Koray Günter kafayla golü buluyor.
58' Allan Saint-Maximin'in sol kanattan ortasında top Göztepe defansından sekip Dzeko'nun önüne düştü. Dzeko'nun şutu dışarı çıktı.
45' GOL | Sebastian Szymanski'nin ceza sahasına ortasında Youssef En-Nesyri kafayla golü atıyor.
45' Lasse Nielsen'in sağ kanattan ortasında Kubilay'ın kafası az farkla dışarıda!
45' GOL | Edin Dzeko, topla kaleciyi farklı köşelere yolluyor.
45' Youssef En-Nesyri'nin sağ kanattan Osayi'ye attığı pas sonucu Osayi ceza sahasında düşürülüyor. Sonuç penaltı!
44' Osayi'nin ceza sahasının sağından attığı şutu kaleci kornere çeldi.
43' Romulo Cruz savunma arkasına bir top gönderdi fakat Livakovic kontrol etti.
41' Lasse Nielsen'in sağ kanattan ortasında topu Livakovic kontrol etti.
38' Romulo Cruz Fenerbahçe ceza sahasında topu kazandı fakat hakem Çağlar'a faul tespit etti.
36' Dzeko savunma arkasında topla buluştu fakat hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
33' VAR incelemesinin ardından Kubilay Kanatsızkuş'un pozisyon öncesinde İsmail Yüksek'e faul yaptığı gerekçesiyle gol iptal edildi.
32' Fenerbahçe oyuncuları gole itiraz ediyor. Hakem VAR'a gidiyor, gol incelenecek.
30' GOL | Kubilay'ın sol kanattan getirdiği topu Romulo Cruz ağlarla buluşturdu.
27' Tadic'in sağ kanattan ortasında top barajdan sekti.
26' Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin yerde. Karar serbest vuruş!
21' Tadic'in orta sahasında top Dzeko'dan sekip dışarı çıktı.
18' Anthony Dennis sol kanattan içeri doğru Doğan'a pas attı. Doğan'ın şutu az farkla dışarıda.
17' Dzeko'nun sol kanattan ortasında Osayi kafayla vurdu. Topu kaleci kontrol etti.
10' Romulo Cruz uzaklardan vurdu top farklı şekilde dışarıda.
7' Allan Saint-Maximin sol kanattan içeri kesti. Topu kaleci Arda kontrol edemedi. Hakem oyunu durdurdu. Kaleci Arda yerde.
5' Djalma'nın sol kanattan açtığı ortada Kubilay dönüp vurdu fakat kaleci topu kontrol etti.
3' Dzeko'nun defans arkasına pasında Göztepe savunması araya girdi.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.
Spor Haberleri
- Maç sonu Fenerbahçe TV'den tepki
- Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye gönderme!
- Ali Koç saha kenarında itilerek yere düştü...
- İlkay Gündoğan'dan ayrılık kararı!
- ‘Geri zekalılıktan başka bir şey değil’
- 'Kulüp yönetilemez hale gelmiştir'
- Nuri Şahin, Dortmund'da gollü başladı
- Sivasspor, geriden gelip 3 puanı aldı
- Ligue 1'de korkutan sakatlık
- Fenerbahçe, Göztepe karşısında 90+5'te yıkıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Nankör, vefasız; iki kelimeyi bir araya getiremiyor'
- Dindar ve kindar olacaktı mundar oldu!
- Saldırıyı 'çok şık' bulmuş!
- Alpay Özalan'ın yeni hedefi iki gazeteci
- Ünlü sunucu yoğun bakımda
- Barış Atay, 'yetti artık' diyerek anlattı
- İzmir'deki orman yangınlarında son durum!
- Şahan Gökbakar'dan TBMM kavgasına kısa ve net tepki!
- 'Hoca efendi' demişti, o şimdi rektör
- Adana bunu unutmaz