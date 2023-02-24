İzmir'de tribünler depremzedeler için dolacak
İzmir'de yarın oynanacak 1 futbol ve 2 basketbol maçının gelirleri depremzedelere bağışlanacak.
İzmir'de yarın oynanacak 1 futbol ve 2 basketbol karşılaşmasının gelirleri deprem felaketinden etkilenenlere bağışlanacak.
Göztepe ile Medipol Başakşehir arasında Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak karşılaşmanın biletleri "passo.com.tr"den satışa sunuldu. Tüm gelirinin depremzedelere bağışlanacağı hazırlık maçında 1. kategori biletleri 365, 2. kategori 145 ve 3. kategori de 55 liradan satılıyor.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 14.30'da başlayacak Pınar Karşıyaka-AYOS Konyaspor Basketbol karşılaşmasının 100 liradan satılacak biletleri bugünden itibaren KSK Store'lardan temin edilebilecek. Sporseveler müsabaka biletlerini yarın saat 12.30'dan sonra salon gişesinden alabilecek.
Aliağa'daki ENKA Spor Salonu'nda saat 15.00'teki müsabakada ise Aliağa Petkimspor ile Yukatel Merkezefendi Belediyespor karşılaşacak. Müsabakanın 20 liradan satılan biletleri salon gişelerinden ve "bubilet" üzerinden temin edilebilecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte AKP'nin seçim tuzağı
- Soylu, Erdoğan'ın talimatına tepki gösterdi
- 'Her seferinde Saray'dan biri arandı'
- TELE1’in kapatılmasında saklanan belge
- İzmir fay hatları nereden geçiyor?
- Sansür dalgası gittikçe büyüyor
- 'Beni de Silivri'ye atın'
- Özdağ'dan seçimle ilgili çarpıcı iddialar
- 'Fıs Fıs İsmail'in 'seçim' videosu gündem oldu
- Marmara Denizi'nde deprem