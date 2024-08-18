İzmir’de yüksek tansiyon: Maç oynanırken sahaya giren Ali Koç saldırıya uğradı

Yayınlanma: 18.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.08.2024 - 14:32

Fenerbahçe’nin Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda Göztepe’yle 2-2 berabere kaldığı maçta yüksek gerilim yaşandı. Sarı-Lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, birçok taraftarın deplasman tribününe alınmaması üzerine harekete geçti. Koç, F.Bahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan ve korumalar, devre arasının sonuna doğru F.Bahçe deplasman tribününe girdi. Bu sırada bazı Göztepeli taraftarlar, Koç’un üzerine çok sayıda pet su attı. Emniyet güçleriyle ve taraftarlarıyla konuşan Koç, ikinci yarı başladıktan sonra maç oynanırken saha kenarında yürüdü. Bu sırada bazı Göztepeli yetkililer hem Koç’a hem de emniyet güçlerine tepki gösterdi. Maç devam ederken sahaya giren Koç’u, boynunda akreditasyon kartı olan Göztepeli bir yetkili arkadan itti. Koç bu müdahaleyle yere düştü. Koç’un korumaları ile Göztepeli görevli arasında itiş kakış yaşandı. Ali Koç, tribünlerden atılan çok sayıda yabancı madde eşliğinde soyunma odasına giden tünele girdi.

MOURİNHO ERKEN GİTTİ

F.Bahçe Teknik Direktörü Mourinho, takımının Dzeko ile bulduğu penaltı golünden sonra ilk yarının bitmesini beklemeden soyunma odasına gitti.

GOLE VAR İPTALİ

Göztepe’nin 30. dakikada Romulo ile bulduğu gol sonrası VAR uyarısıyla hakem Kadir Sağlam pozisyonu izledi. Sağlam, Göztepeli Kubilay’ın, F.Bahçeli İsmail’e faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti. İzmir ekibi, Djalma’nın Osayi’yle girdiği mücadelede çıkan penaltı kararına da tepki gösterdi. F.Bahçeli Maximin’in Koray Günter’in tabanla bileğine bastığı pozisyonda Göztepe kırmızı kart bekledi, hakem sarı gösterdi, VAR karışmadı.