İzmir’de zafer Macaristan ve Hollanda'nın

Yayınlanma: 03.07.2023 - 15:39

Güncelleme: 03.07.2023 - 15:39

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin plaj sporlarının merkezi olarak hizmete sunduğu İnciraltı Spor Tesisleri'nde düzenlenen EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda kızlarda Hollanda, erkeklerde Macaristan kazandı.

2026 Avrupa Gençlik Başkenti adayı İzmir, BVA Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası, U18, U20 ve U22 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası, CEV Continental Cup ile Tokyo 2020 Avrupa Kıta Elemeleri ikinci raundu ve FIVB U19 Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası’ndan sonra 15 ülke ve 500 sporcunun katıldığı EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası'na da başarıyla ev sahipliği yaptı. 21-24 Haziran tarihlerinde İnciraltı Spor Tesisleri'nde düzenlenen Üniversiteler Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası’na da rekor düzeyde katılım sağlanmıştı.

HEYECAN DOLU GEÇTİ

İnciraltı'nda dört gün boyunca devam eden EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda kızlar final karşılaşmasında Hollanda, Macaristan'ı 2-1 yenerek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Üçüncülüğü ise İspanya'yı 2-0 yenen İsveç elde etti.

Erkeklerdeki final maçında Macaristan, İspanya'yı 2-0 mağlup ederek kupaya uzandı. Üçüncülüğü Almanya'yı 2-0 mağlup eden İsveç elde etti.

Takımlara ödül ve madalyalarını EHF Plaj Hentbolu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Gabriella Horváth, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Organizasyonlar Koordinatörü Barış Lale, EHF delegasyonları ve Türkiye Hentbol Federasyonu yöneticileri verdi.