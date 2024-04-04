İzmir’in özel çocukları kente başarıyla döndü

Yayınlanma: 04.04.2024 - 10:46

Güncelleme: 04.04.2024 - 10:46

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Antalya'da düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları’nda (Trisome Oyunları) yarıştı. İzmir ekibinin temsilcileri milli formayla 19-26 Mart tarihlerinde düzenlenen organizasyonda önemli başarılar elde etti.

Artistik Cimnastik kategorisinde 32 yaşındaki Alper Öztürk altın madalya, Ritmik Cimnastik kategorisinde ise 22 yaşındaki Selin Durgut bronz madalya kazandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici antrenör İrina Dalgakıran ve ekibini ağırladı, tebriklerini iletti.

“ÖZEL ÇOCUKLAR HEP GERİ KALIYORLARDI”

Ritmik Cimnastik Dans Kurulu’nda görev yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi antrenörlerinden Neşe Olcay Hünerli, “Hayaldi gerçek oldu. Özel çocuklar hayatta hep geri kalıyorlardı. 2011 yılında hizmete açılan Aşık Veysel Buz Sporları Salonu’nda tanıştığımız Alper ve Selin ailelerinin desteklerini almışlardı. Bunun sonucunda diğer kader arkadaşlarına örnek olacak büyük bir başarıya imza attılar” dedi.