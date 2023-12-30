İzmit Belediyespor, Galatasaray'ı farklı geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 93-79 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.12.2023 - 19:44
İzmit Belediyespor, Galatasaray'ı farklı geçti
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 93-79 yendi.

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Murat Ciner, Hüseyin Çamcı, Batuhan Mert Gül

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 21, Calhoun 9, Ayşe Cora 30, Nared 18, Ivanova 12, Ferda Yıldız 1, Dilara Tongar, Başak Altunbey, Ezgi Manlacı, Özge Özışık 2

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 18, Hines-Allen 11, Hartley 24, Vanloo 20, Meltem Yıldızhan 2, Sude Yılmaz 4, Harika Gözde Eldaş, İnci Güçlü, Büşra Akbaş

1. Periyot: 23-24

Devre: 47-43

3. Periyot: 74-63


Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor Galatasaray Çağdaş Faktoring ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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