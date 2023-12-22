İzmit Belediyespor geriden gelip kazandı
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, OGM Ormanspor'u 69-65 mağlup etti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, konuk ettiği OGM Ormanspor'u 69-65 yendi.
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu
Hakemler: Yener Yılmaz, Muhammed Murat Zafer, Selena Gamze Öget Çerçi
İzmit Belediyespor: Hillsman 14, Ivanova, Calhoun 5, Ayşe Cora 20, Özge Özışık 2, Başak Altunbey, Ezgi Manlacı 1, Nared 20, Ferda Yıldız 7
OGM Ormanspor: Sutton 24, Doğa Adıcan, Gökşen Fitik 6, Katanic 5, Dantas 9, Banu Şimşek, Öykü Sena Öktan, Onyenwere 14, Esra Ural Topuz 7, Aleyna Sultan Akdağ
1. Periyot: 20-20
Devre: 35-38
3. Periyot: 49-54
En Çok Okunan Haberler
-
- Saadet’in CHP’yi kızdıran çıkışı
- Süper Lig ekibine 2 dönem transfer yasağı!
- Hedef alınmıştı: Gold Film'den Kızıl Goncalar açıklaması
- Erdoğan'ın 'İstanbul' planı
- Sihirli Annem'in Tuğçe'sinden 'uyuşturucu' itirafı
- Avrupa'nın en büyük genelevi taşınıyor: Yeri belli oldu
- Bakan için tek ses oldular!
- Yıkım kararını sosyal medyadan öğrendiler
- Okullar imamlara emanet!
- Kızıl Goncalar'ın 'boyalı' afişi kaldırıldı