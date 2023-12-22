İzmit Belediyespor geriden gelip kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, OGM Ormanspor'u 69-65 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2023 - 21:43
İzmit Belediyespor geriden gelip kazandı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, konuk ettiği OGM Ormanspor'u 69-65 yendi.

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu

Hakemler: Yener Yılmaz, Muhammed Murat Zafer, Selena Gamze Öget Çerçi

İzmit Belediyespor: Hillsman 14, Ivanova, Calhoun 5, Ayşe Cora 20, Özge Özışık 2, Başak Altunbey, Ezgi Manlacı 1, Nared 20, Ferda Yıldız 7

OGM Ormanspor: Sutton 24, Doğa Adıcan, Gökşen Fitik 6, Katanic 5, Dantas 9, Banu Şimşek, Öykü Sena Öktan, Onyenwere 14, Esra Ural Topuz 7, Aleyna Sultan Akdağ

1. Periyot: 20-20

Devre: 35-38

3. Periyot: 49-54


İzmit Belediyespor OGM Ormanspor ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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