Jack Wilshere kimdir? Jack Wilshere futbolu neden bıraktı?

08 Temmuz 2022 Cuma, 21:30

Jack Wilshere 1992 yılında İngiltere'de doğdu. Ekim 2001'de 9 yaşındayken Luton Town Futbol Okulundan ayrılarak Arsenal Futbol Akademisine katıldı. Jack Wilshere 16 yaşında Arsenal A takımında forma giyerek takımın tarihteki en genç ismi oldu. 2018 yılında West Ham United takımına transfer oldu. Son olarak Danimarka kulübü Aarhus'ta oynadı.

Wilshere, İngiltere Milli Takımı formasıyla ise 34 maça çıktı.

JACK WİLSHERE NEDEN FUTBOLU BIRAKTI?

İngiliz oyuncu Wilshere, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada futbolu bıraktığını duyurdu. 30 yaşındaki Wilshere, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda elimde olmayan sebeplerden dolayı kariyerimin avcumdan kayıp gittiğini kabullenmek zordu. Çünkü hala verecek çok şeyim olduğunu hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Futbolcunun emeklilik kararı almasında üst üste yaşadığı sakatlıkların etkili olduğu düşünülüyor. İddialara göre Jack Wilshere, kariyerine Arsenal'ın 18 yaş altı takımının antrenörü olarak devam edecek.