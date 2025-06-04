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Jadon Sancho'dan Chelsea'ye veda mesajı!

Jadon Sancho'dan Chelsea'ye veda mesajı!

4.06.2025 09:41:00
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Cumhuriyet Spor
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Jadon Sancho'dan Chelsea'ye veda mesajı!

25 yaşındaki İngiliz futbolcu Jadon Sancho, kiralık oynadığı Chelsea'ya veda etti.

Jadon Sancho, bu sezon UEFA Konferans Ligi kupasını kazandığı takımı Chelsea ile kişisel şartlarda anlaşmaya varamadı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de sezonu kiralık tamamlayan genç İngiliz, Chelsea kulübüne veda ettiğini bildirdi.

Jadon Sancho, veda mesajında şu sözlere yer verdi:

"Bu deneyim için minnettarım. Beni evimde hissettiren kulüpteki herkese, takım arkadaşlarıma, personele ve taraftarlara sevgilerimi gönderiyorum. Chelsea'ye gelecekte başarılar dilerim. Gerçekten minnettarım."

41 MAÇTA 15 GOLE KATKI

Chelsea, 25 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmadığı için Manchester United'a 5 milyon sterlin ödeyecek.

Jadon Sancho, bu sezon Londra ekibiyle 41 resmi maça çıktı. 5 gol 10 asistlik performans sağladı.

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