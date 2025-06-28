Jadon Sancho'dan Fenerbahçe'ye transfer şartı!

Fenerbahçe'nin kadrosuna dahil etmek için yoğun çaba harcadığı isimlerden Jadon Sancho, karar aşamasına geldi.

Manchester United'ın çalıştırıcısı Ruben Amorim, Sancho'ya uzun vadeli planlarının bir parçası olmadığını açıkça belirtti.

TeamTalk'ın haberine göre Manchester United, Antony ve Marcus Rashford ile birlikte Sancho'yu satmak istiyor. Sancho için birçok kulüp teklif yapsa da mali açıdan en etkili teklif Fenerbahçe'den geldi.

Sancho'nun ise transfer için tek şartı, sarı-lacivertli ekibin Şampiyonlar Ligi lig etabında mücadele etmesi. Haberin detaylarında Fenerbahçe, Devler Ligi biletini alırsa İngiliz oyuncunun, teklifi gözden geçirebileceğini ilettiği ifade edildi.

Napoli, Juventus, Borussia Dortmund, Milan ve Aston Villa gibi kulüplerin Sancho'ya ilgisi olsa da yıllık 10 milyon sterlinlik (11.7 milyon euro) maaş talebini Fenerbahçe dışında karşılamaya hazır bir ekip çıkmadı.

Geçtiğimiz sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren Jadon Sancho, Londra temsilcisinde 41 maçta 5 gol attı ve 10 asist yaptı.

Manchester United ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden İngiliz yıldızın güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.