Jadon Sancho, Juventus ile anlaştı!

Manchester United'da gözden düşen Jadon Sancho, Juventus ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı.

La Stampa'nın haberine göre; İngiliz devinin oyuncuyu bırakmaya hazır olduğu belirtilirken, Sancho'nun ayrılık için 4.3 milyon sterlinlik bir fesih tazminatı talep ettiği öne sürüldü.

Juventus cephesi transferi tamamlamak için Manchester United ile temaslarını sürdürürken, bu maddi pürüzün kısa süre içinde çözülmesi bekleniyor.

Jadon Sancho'nun transferi için Juventus, Manchester United'a 10 milyon euro + 5 milyon euro'luk teklifte bulundu. Manchester United'ın Sancho'nun ayrılığına sıcak baktığı biliniyordu.

Geçtiğimiz sezon Chelsea'de 41 maçta süre alan Sancho, 5 gol 8 asistlik performans sergiledi.