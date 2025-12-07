Cumhuriyet Gazetesi Logo
James Harden, NBA tarihinin en skorer 10. oyuncusu oldu

James Harden, NBA tarihinin en skorer 10. oyuncusu oldu

7.12.2025 12:40:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
James Harden, NBA tarihinin en skorer 10. oyuncusu oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) James Harden, Los Angeles Clippers'ın Minnesota Timberwolves'a 109-106 yenildiği maçta attığı 34 sayıyla tarihin en skorer oyuncuları listesinde 10. sıraya yükseldi.

Target Center'da Clippers'ı ağırlayan Timberwolves, Jaden McDaniels'ın 27 ve Julius Randle'ın 24 sayı attığı mücadeleyi kazanarak üst üste 5, bu sezon 15. galibiyetini aldı.

Clippers'ta James Harden'ın 34 ve Kawhi Leonard'ın 20 sayısı, sezonun 18. mağlubiyetini engelleyemedi.

Kariyerinde 28 bin 303 sayıya ulaşan Harden, Carmelo Anthony'yi (28 bin 289) geride bırakarak NBA normal sezonlarında tarihin en skorer 10. oyuncusu oldu.

MAVERİCKS, ALPEREN'İN OYNAMADIĞI MAÇTA ROCKETS'I YENDİ

Dallas Mavericks, American Airlines Center'da ağırladığı Houston Rockets'ı 122-109 mağlup etti.

Mavericks'te Anthony Davis 29, Brandon Williams 20 ve Cooper Flagg 19 sayıyla sezonun 9. galibiyetine katkı sağladı.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün hastalığı nedeniyle oynamadığı maçta Rockets adına Kevin Durant 27 ve Jabari Smith Jr 22 sayı üretti.

İlgili Konular: #nba #Los Angeles Clippers #James Harden

İlgili Haberler

NBA'de Thunder, Blazers'ı yenerek serisini 9 maça çıkardı
NBA'de Thunder, Blazers'ı yenerek serisini 9 maça çıkardı Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, sahasında Portland Trail Blazers'ı 122-95 yendi.
NBA Cup'taki Los Angeles derbisinde kazanan Lakers!
NBA Cup'taki Los Angeles derbisinde kazanan Lakers! Los Angeles Lakers, Amerikan Basketbol Ligi Kupası'nda (Emirates NBA Cup) kendi evinde ağırladığı Los Angeles Clippers'ı 135-118 mağlup etti.
Houston Rockets NBA Kupası'nda Golden State Warriors'ı devirdi!
Houston Rockets NBA Kupası'nda Golden State Warriors'ı devirdi! Alperen Şengün'ün Houston Rockets, Amerikan Basketbol Ligi Kupası'nda (Emirates NBA Cup) deplasmanda karşılaştığı Golden State Warriors'ı 104-100 mağlup etti.