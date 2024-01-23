James Milner rekor kırdı, Brighton 1 puan aldı

İngiltere Premier Lig karşılaşmasında Brighton sahasında ağırladığı Wolverhampton ile 0-0 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2024 - 07:15
James Milner rekor kırdı, Brighton 1 puan aldı
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İngiltere Premier Lig 21. hafta karşılaşmasında Brighton evinde konuk ettiği Wolverhampton ile 0-0 berabere kaldı.

Brighton'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan James Milner, Premier Lig'de 633 resmi maçına çıktı ve lig tarihinin en fazla forma giyen 2. oyuncusu oldu.

Brighton bu beraberlikle puanını 32'ye yükseltirken, Wolverhampton ise 29 puana çıktı.

Brighton bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Luton'a konuk olurken, Wolverhampton evinde Manchester United'ı konuk edecek.


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