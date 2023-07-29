James Rodriguez, Sao Paulo'da!
Olympiakos'tan ayrılan Kolombiyalı yıldız oyuncu James Rodriguez, Brezilya Ligi takımlarından Sao Paulo'ya transfer oldu.
Brezilya Ligi ekibi Sao Paulo, Olympiakos'tan ayrılan James Rodriguez'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Sao Paulo, Kolombiyalı yıldız oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kariyerinde daha önce Envigado, Banfield, Porto, Monaco, Real Madrid, Everton, Bayern Münih, Al-Rayyan, Olympiakos formaları giyen James Rodriguez toplamda 22 kupa kazanma başarısı gösterdi.
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