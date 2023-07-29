James Rodriguez, Sao Paulo'da!

Olympiakos'tan ayrılan Kolombiyalı yıldız oyuncu James Rodriguez, Brezilya Ligi takımlarından Sao Paulo'ya transfer oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2023 - 22:59
James Rodriguez, Sao Paulo'da!
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Brezilya Ligi ekibi Sao Paulo, Olympiakos'tan ayrılan James Rodriguez'i kadrosuna kattığını açıkladı. 

Sao Paulo, Kolombiyalı yıldız oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 

Kariyerinde daha önce Envigado, Banfield, Porto, Monaco, Real Madrid, Everton, Bayern Münih, Al-Rayyan, Olympiakos formaları giyen James Rodriguez toplamda 22 kupa kazanma başarısı gösterdi. 


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