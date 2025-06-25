Trabzonspor, Southampton forması giyen Polonyalı stoper Jan Bednarek’i gündemine aldı. Bordo-Mavili yönetim, 28 yaşındaki tecrübeli oyuncu için kulübüyle temasa geçti. Peki, Jan Bednarek kimdir? Jan Bednarek kaç yaşında, nereli? Trabzonspor Jan Bednarek'i mi transfer ediyor?
JAN BEDNAREK KİMDİR?
Jan Kacper Bednarek, 12 Nisan 1996 yılında Polonya'da dünyaya geldi. Polonyalı millî futbolcudur.
JAN BEDNAREK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Kariyerine Lech Poznan takımında başlayan Bednarek, Gornik Lecza'da kiralık olarak forma giymesinin ardından Premier Lig ekiplerinden Southampton'a transfer oldu. Kariyerinde 132 karşılaşmada bu kulüpte çıkan tecrübeli futbolcu 180 karşılaşmada 8 gol atma başarısı gösterdi.