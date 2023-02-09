Jan Vesely'den, depremzedeler için Shane Larkin Vakfı'na bağış
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın eski oyuncusu Jan Vesely, Türkiye'deki depremzedeler için Shane Larkin Vakfı'na 500 bin lira bağışta bulundu.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın eski oyuncusu Jan Vesely, Türkiye'deki depremzedeler için Shane Larkin Vakfı'na 500 bin lira bağış yaptı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ve ismini taşıyan vakfa yapılacak tüm bağışların, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar görenler için kullanılacağını açıklayan Anadolu Efes'in milli basketbolcusu Shane Larkin, Vesely'in yaptığı bağış sonrası "Kardeşim bu çok cömert yardımın için minnettarım. Bu bağışın depremden etkilenen birçok insana gideceğinde emin olacağız." ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Naci Görür uyardı: 'İlk kez söylüyorum Türkiye duysun'
- Dilara Gönder'den istifa kararı: Yazması zormuş
- Deprem bölgesinde neler yaşanıyor?
- Eskinin muhalifi, bugünün iktidarına seslendi
- 'Bira' paylaşımında Türkiye'nin adını değiştirdi
- 'Adıyaman milleti yok oldu'
- Kulübün resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
- İmamoğlu'na hakaret etmişti, yetmedi...
- Her geçen dakika kahreden haberler geliyor
- 'İstismar' diyerek muhalefeti hedef aldı