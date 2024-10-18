Jan Vesely'den Fenerbahçe itirafı! 'Hiç ayrılmam diye düşünmüştüm'
Jan Vesely, kariyerini Fenerbahçe'den hiç ayrılmak istemediğini anca hayatında değişiklikler olduğunu belirtirken İstanbul'un kendisi için özel bir yer olduğunu vurguladı.
Tam 8 yıl Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın formasını giydikten sonra Barcelona'ya transfer olan Jan Vesely, önemli açıklamalarda bulundu.
''FENERBAHÇE'DEN HİÇ AYRILMAM DİYE DÜŞÜNMÜŞTÜM''
Tecrübeli basketbolcu kariyerini nerede bitirmek istiyorsun sorusuna şu cevabı verdi:
"Partizan'da bitirmek istemiştim, sonra Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'den hiç ayrılmam diye düşünmüştüm, ama işler değişti... Şimdi ise iki yıl daha Barcelona'dayım. Aklımdan geçen tek şey, kendimi fazla zorlamamak. Kariyerim bittiğinde yürüyemeyecek halde olmak, dizlerimin ve sırtımın ağrıyacağını biliyorum, ama 42 yaşına kadar oynamak ve sonunda hareket edemez hale gelmek istemiyorum. Bu düşünce şu an kafamda daha fazla yer kaplıyor.''
''İSTANBUL BANA DAHA YAKIN''
Kariyer sonunu nerede görmek istiyorsun sorusuna da cevap veren Vesely: "Şu an politik olarak doğru cevap vermem gerek... Ama İstanbul bana daha yakın'' sözlerini sarf etti.
Kariyerinin ve hayatının sekiz yılını İstanbul'da geçirdiğini vurgulayan deneyimli basketbolcu sözlerini şöyle sonlandırdı:
"Sahada ve saha dışında her şey orada oldu; evlendim, çocuğum doğdu. Tüm güzel anılarım orada. Ama her zaman başlangıç şehrim benim için Belgrad'tır.
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