Japonya, 29 yıl sonra sevindi!

02 Aralık 2022 Cuma, 18:06

Katar'da 1993'teki final eleme maçında Irak ile 2-2 berabere kalarak 1994 FIFA Dünya Kupası'na gitme hakkını kaybeden Japonya Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda grubunu lider tamamlayarak 29 yıl önce Doha'da yaşadığı "trajedi"yi sonlandırdı.

Katar'ın ev sahipliğindeki FIFA 2022 Dünya Kupası'nın E Grubu'ndaki son maçında "Samurai Blue" ekibi, İspanya ile karşılaştı.

Avrupalı rakibine 2-1'lik üstünlük sağlayan Japonya, bu sonuçla ikinci galibiyetini aldı ve E Grubu'nu 6 puanla zirvede tamamladı.

Grup aşamasında önce Almanya'yı, daha sonra İspanya'yı mağlup eden Japon takımı, böylelikle ismini üst tura yazdırdı.

Koleksiyonlarında "Dünya Kupası" bulunduran her iki takımı yenerek tur biletini kapan Japonya Milli Futbol Takımı, halkına büyük sevinç yaşattı.

29 yıllık "trajedi"

Japon takımı, Ekim 1993'te Doha'da oynanan final eleme maçında Irak ile karşılaştı ve 2-2 berabere kalarak 1994 FIFA Dünya Kupası'na gitme hakkını kaybetti.

Japonya, son dakikada yediği golle elenirken Japon halkı, bu yenilgiyi "Doha Trajedisi" olarak nitelendirdi.

Katar'da elde edilen başarıyla Japon toplumu, bu trajedinin sonlandığını düşünüyor.

"Tarihi zafer"

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, "tarihi zafer" olarak nitelediği maç sonrası telefonla aradığı Japonya'nın teknik direktörü Moriyasu Hajime ve ekibini tebrik etti.

Teknik direktör Moriyasu, son karşılaşmanın ara periyodunda futbolcularına "azmetmelerini ve bırakmamalarını" söylediğini aktardı.

Moriyasu, maçın bitimine bir dakika kala "Doha Trajedisi'ni" anımsadığını ve tam o anda takımın iyi oyununu görünce "zamanın değiştiğini" gördüğünü söyledi.

Şaşırtıcı bir sonuçla grubunu lider bitirerek üst tura yükselen takımlarıyla gurur duyan Japon futbolseverler, duygu ve düşüncelerini anlattı.

Tenis kortu işletmecisi Okuno, zor maçı kazandıklarını ve son 16'ya kaldıkları için mutlu olduğunu belirterek, "Şimdi ilk hedef, bir maç daha alıp son 8'e kalabilmek. Son 4 ise Japon futbolu açısından çok değerli olacaktır." dedi.

Boks antrenörü Otsuka, Japonya'nın son 16'ya kalmasından dolayı gururlandıklarını belirterek, ülkesinin "sonuna kadar gidebilecek güce sahip olduğuna inandığını" söyledi.

Geriden gelerek kazandıkları İspanya maçının "skoruna şaşırdıklarını" itiraf eden Otsuka, turnuvada çeyrek finale yükselmeleri halinde sevinçlerinin katlanacağını belirtti.

Esnaf Yamaguçi, İspanya maçının ilk yarısını izlediğini ancak 1-0 sona ermesiyle mağlup olduklarını düşünerek seyretmeyi bıraktığını, sabah 2-1'lik skoru gördüğünde inanamadığını söyledi.

"Doha sevinci"

Spor derneği görevlisi Saitou, sporsever olarak Japonya'nın kazanmasının kendisine "ayrı bir gurur yaşattığını" dile getirdi.

Saitou, "Oyuncuların azimleri ve vazgeçmemeleri bizi de heyecanlandırdı." diye konuştu.

1993'te Doha'da yaşadıkları trajediyi hatırlatan ve Japon takımının kazanmasıyla "hayal kırıklığının bittiğini" belirten Saitou, yeni durumu "Doha sevinci" olarak hatırlayacaklarını söyledi.