Jean Onana, imza için İtalya'ya gitti!
Beşiktaş, Jean Onana'nın sezon sonuna kadar kiralanması için Genoa ile anlaşma sağladı. Onana, transfer için İtalya'ya gitti.
Transfer çalışmalarını sürdüren Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş'ta ayrılık gelişmesi yaşandı.
Beşiktaş, Jean Onana'yı İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'ya sezon sonuna kadar kiralanması için anlaşma sağlandı. Haberin detayında, anlaşmada satın alma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi.
Jean Onana, Genoa'ya transferini tamamlamak için İtalya'ya gitti. Kamerunlu futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından İtalyan ekibine imza atacak.
BU SEZON ONANA
Bu sezon Siyah-Beyazlı formayı 6 maçta 163 dakika giyen Jean Onana, takımına gol ya da asist katkısı sunamadı. 25 yaşındaki Kamerunlu futbolcu 2 mücadelede sarı kart gördü.
Etiketler: #beşiktaş #Jean Onana #genoa #transfer
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