Jean Onana, imza için İtalya'ya gitti!

Yayınlanma: 29.01.2025 - 21:21

Güncelleme: 29.01.2025 - 21:21

Transfer çalışmalarını sürdüren Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş'ta ayrılık gelişmesi yaşandı.

Beşiktaş, Jean Onana'yı İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'ya sezon sonuna kadar kiralanması için anlaşma sağlandı. Haberin detayında, anlaşmada satın alma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi.

Jean Onana, Genoa'ya transferini tamamlamak için İtalya'ya gitti. Kamerunlu futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından İtalyan ekibine imza atacak.

BU SEZON ONANA

Bu sezon Siyah-Beyazlı formayı 6 maçta 163 dakika giyen Jean Onana, takımına gol ya da asist katkısı sunamadı. 25 yaşındaki Kamerunlu futbolcu 2 mücadelede sarı kart gördü.