Jehyve Floyd Galatasaray'da!

24 Haziran 2022 Cuma, 17:12

Galatasaray NEF, geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe Beko'da tamamlayan ve aldığı kısıtlı sürede önemli katkı yapan ABD'li pivot Jehyve Floyd'u renklerine bağladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Nef, 2.03 cm boyundaki Amerikalı pivot Jeyhve Floyd ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Son olarak ligimizde Fenerbahçe Beko forması ile mücadele eden Jehyve Floyd 2022-23 sezonunda sarı kırmızılı formamız ile ING Basketbol Süper Ligi'ndeki kariyerine devam edecek. Oyuncumuza Galatasaray Nef'e hoş geldin diyor, başarılarla dolu sağlıklı bir sezon diliyoruz." denildi.