Jens Stryger Larsen: 'Kolay bir galibiyet olmadı'

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 7’nci haftasında sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Trabzonsporlu futbolcu Jens Stryger Larsen, "3 puanı kazandığımız için mutluyuz ama pek kolay olmadı, biraz zor oldu" dedi.

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2022 Pazar, 22:47
Jens Stryger Larsen: 'Kolay bir galibiyet olmadı'
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Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup eden Trabzonspor'da savunma oyuncusu Larsen, maça kötü başladıklarını belirterek, "Maalesef maça kötü başladık. Yalnız kendi varlığımız his ettirebilmek için mücadele ettik. 3 puanı kazandığımız için mutluyuz ama pek kolay olmadı" ifadelerini kullandı.

Sakatlığı ile ilgili olarak ise Larsen, "Avrupa'da oynadığımız maçtan sonra problem yaşamıştık, bundan sonra tedavimi aldım ve deneme yaptık. Kendimi iyi hissettim ve takımın yanında olmak istediğimi söyledim. Sıkıntı olmadı. Aynı şekilde milli takımda da devam edeceğim" dedi.


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