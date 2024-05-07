Jeremain Lens'ten futbola veda kararı!
Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük formaları giyen Jeremain Lens, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.
Fransa'da üçüncülük lig ekiplerinden Versailles'te forma giyen Jeremain Lens, futbolu bırakma kararı aldı.
Hollandalı futbolcu, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı. Lens, "Bu sezondan sonra futbolu bırakmaya karar verdim. Büyük kulüplerde oynadım, bir Dünya Kupası'nda forma giydim ve birkaç ülkede şampiyon oldum. Kariyerime büyük bir keyifle bakıyorum." dedi.
Jeremain Lens, Türkiye'de; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük formaları giymişti.
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