Jeremy Dudziak, Hatayspor'da
Hatayspor, Greuther Fürth forması giyen 27 yaşındaki futbolcu Jeremy Dudziak’ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Hatayspor, devre arası transfer döneminde çalışmalarına devam ediyor.
Bordo-beyazlılar, Bundesliga 2 ekiplerinden Greuther Fürth forması giyen Dudziak'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Hatayspor Onursal Başkan Lütfü Savaş'ın katıldığı imza töreniyle kendisini bordo-beyaz renklere bağlayan imzayı attı. Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Jeremy Dudziak'a hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
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