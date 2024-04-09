Jesus'un Al Hilal'i, Al Nassr'ı da devirdi

Yayınlanma: 09.04.2024 - 07:35

Güncelleme: 09.04.2024 - 07:35

Suudi Arabistan Süper Kupası yarı finalinde Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal ile Luis Castro'nun yönetimindeki Al Nassr karşı karşıya geldi.

Mohamed Bin Zayed Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Al Hilal 2-1 kazanırken goller; 61. dakikada Salem Al Dawsari ve 72. dakikada Malcom'dan geldi.

Al Nassr'ın tek golünü ise 90+9'da Sadio Mane kaydetti.

RONALDO KIZARDI

Al Nassr'da forma giyen dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, maçın 86. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve Suudi Arabistan kariyerindeki ilk kırmızı kartı gördü. Ronaldo'nun kırmızı kart kararının ardından maçın hakemine yumruk kaldırdığı görüldü.

SERİ 33 MAÇA YÜKSELDİ

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus tarafından çalıştırılan Al Hilal, tüm kulvarlarda üst üste 33. galibiyetini elde etti ve dünya futbol tarihine geçen rekorunu geliştirmiş oldu.

Kupada finale yükselen Al Hilal, finalde Al Ittihad ile eşleşirken, Al Nassr finale yükselme şansını kaybetti.