Rekoru geliştirmeye devam ediyor: Al Hilal'den üst üste 31. galibiyet!

Suudi Arabistan Pro Lig 27. hafta maçında Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal, deplasmanda Al Khaalej'i 4-1 yenerek üst üste 31. kazandı ve dünya rekorunu geliştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.04.2024 - 09:19
Rekoru geliştirmeye devam ediyor: Al Hilal'den üst üste 31. galibiyet!
Abone Ol google-news

Suudi Arabistan Pro Lig 27. hafta maçında Al Khaalej ile Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı deplasman ekibi Al Hilal 4-1 kazandı.

Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Al Shehri, 42 ve 48. dakikada Malcom, 90+6'da penaltıdan Alhamddan kaydetti. Al Khaalej'in tek golü 9. dakikada Muhammed Sherif'ten geldi. 

Bu sonuçla birlikte lider Al Hilal, puanını 77 yaptı ve üst üste 31. galibiyetini elde ederek dünya rekorunu geliştirdi. Al Khaalej ise 34 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki maçında Al Hilal, Al Ahli deplasmanına gidecek. Al Khaalej, Al Taawon ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 


Al Hilal haberleri Al Khaalej haberleri Suudi Arabistan Pro Lig haberleri

İlgili Haberler

Jorge Jesus'lu Al Hilal tarihe geçti: Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi!

Jorge Jesus'lu Al Hilal tarihe geçti: Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi!
2019 yılında yollar ayrılmıştı: Al Hilal'den Jorge Jesus itirafı!

2019 yılında yollar ayrılmıştı: Al Hilal'den Jorge Jesus itirafı!
Neymarlı Al Hilal Asya Şampiyonlar Ligi'nde şov yaptı!

Neymarlı Al Hilal Asya Şampiyonlar Ligi'nde şov yaptı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ünlü aktöre Bugatti satışı neden yasaklandı?

Ünlü aktöre Bugatti satışı neden yasaklandı?
Hava yolu şirketlerinden bayram tatili için 217 ek sefer!

Hava yolu şirketlerinden bayram tatili için 217 ek sefer!
Ali Koç ile Dursun Özbek gerilimi sürüyor: Cenazede bile yan yana gelmediler!

Ali Koç ile Dursun Özbek gerilimi sürüyor: Cenazede bile yan yana gelmediler!
Türkiye’den kaçırılmıştı! Tarihi Kuran ana vatanına döndü

Türkiye’den kaçırılmıştı! Tarihi Kuran ana vatanına döndü
Elleri varmış gibi görünüyor; ilk kez fotoğraflandı

Elleri varmış gibi görünüyor; ilk kez fotoğraflandı
İstanbul’da bayram öncesi trafik yoğunluğu!

İstanbul’da bayram öncesi trafik yoğunluğu!
Bakan Işıkhan paylaştı: İşte en çok iş bulan meslekler

Bakan Işıkhan paylaştı: İşte en çok iş bulan meslekler
İstanbul Boğazı’nda sis etkili oldu! Gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı’nda sis etkili oldu! Gemi trafiği askıya alındı