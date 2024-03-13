Jorge Jesus'lu Al Hilal tarihe geçti: Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi!
Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, AFC Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında karşılaştığı Al İttihad'ı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde rövanş maçında Al İttihad ile Al Hilal karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-0 kazanan Al Hilal, bu karşılaşmayı da 2-0 kazandı.
Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Al Shahrani ile 90+5'te Malcom kaydetti.
Karşılaşmanın 90+1'nci dakikasında Al Ittihadlı futbolcu Hamdallah, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
AL HİLAL DÜNYA TARİHİNE GEÇTİ
Bu sonuçla birlikte Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal adını yarı finale yazdırmayı başardı.
Al-Hilal aynı zamanda üst üste 28 resmi maçını kazanarak dünya rekorunu kırmayı başardı.
Daha önce Galler ekibi The New Saints, 2016-2017 sezonunda üst üste 27 galibiyete ulaşmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Para sayma' kumpasının perde arkasında ne var?
- AKP'li ismin o mesajı ortaya çıktı
- İki dev kulüpten Süper Kupa kararı!
- İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi!
- Üst düzey kaynaktan açıklama geldi
- 'Para sayma' görüntülerine dair açıklama
- Yıldırım'ın sözleri İYİ Parti'yi karıştırdı
- Kazayla ilgili ilk tutuklama geldi
- Gezici Araştırma'dan 'Adana' anketi
- Eski milletvekili kardeşi tarafından bıçaklandı