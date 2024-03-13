Jorge Jesus'lu Al Hilal tarihe geçti: Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi!

Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, AFC Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında karşılaştığı Al İttihad'ı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 09:23
Jorge Jesus'lu Al Hilal tarihe geçti: Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi!
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Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde rövanş maçında Al İttihad ile Al Hilal karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-0 kazanan Al Hilal, bu karşılaşmayı da 2-0 kazandı.

Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Al Shahrani ile 90+5'te Malcom kaydetti. 

Karşılaşmanın 90+1'nci dakikasında Al Ittihadlı futbolcu Hamdallah, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

AL HİLAL DÜNYA TARİHİNE GEÇTİ

Bu sonuçla birlikte Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Al-Hilal aynı zamanda üst üste 28 resmi maçını kazanarak dünya rekorunu kırmayı başardı.

Daha önce Galler ekibi The New Saints, 2016-2017 sezonunda üst üste 27 galibiyete ulaşmıştı.


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