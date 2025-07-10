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Joao Felix eski kulübüne geri dönüyor!

Joao Felix eski kulübüne geri dönüyor!

10.07.2025 18:36:00
Güncellenme:
DHA
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Joao Felix eski kulübüne geri dönüyor!

Portekiz Ligi ekibi Benfica'nın 25 yaşındaki Portekizli oyuncu Joao Felix'i kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

Bir dönem Türk takımları ile de anılan Portekizli futbolcu Joao Felix'in ismi eski kulübü Benfica ile geçiyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Milan’da forma giyen Felix için Benfica, Chelsea’ye 18.5 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 50 pay önerdi.

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İSTANBUL'DA PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Öte yandan haberde Felix’in de Chelsea’den ayrılmak istediği ve eski kulübüne dönmek için maaşında indirim yapmaya hazır olduğu ifade edildi.

Felix, önceki günlerde İstanbul’a gelmiş, boğazda yaptığı paylaşımla dikkat çekmişti.

İlgili Konular: #Benfica #transfer #Joao Felix

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